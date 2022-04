Nuno Santos comenta acusações de Sónia: “Manipulações a teorias da conspiração é apenas risível”

O diretor de programas da TVI comentou a sanção da concorrente e sublinhou que não há “manipulações” ou “elaboradas teorias da conspirações”.

Depois de Sónia ter sido automaticamente nomeada por ter quebrado as regras do programa da TVI ao comunicar com o noivo, Vítor, Nuno Santos reprovou a atitude da vendedora ambulante que acusou a produção de manipular e criar uma “telenovela”.

“A concorrente Sónia infringiu hoje as regras do programa ao estabelecer contacto com uma pessoa no exterior. Sónia não foi a causadora da situação, mas deveria – conhecendo as normas – ter evitado esse contacto”, referiu Nuno Santos no Facebook.

“O ‘Big Brother 2020’ é um programa de televisão. Tem regras e penalizações. Aplicámos a penalizarão proporcional ao acontecimento. A mais adequada. […] Tudo o resto – entre ‘manipulações’ e elaboradas teorias da conspiração – num simples programa de televisão – é apenas risível”, acrescentou.

