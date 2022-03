Nuno Santos comenta sanção de Hélder: “A TVI fez o que devia”

View this post on Instagram

BIG BROTHER Vai por aí uma grande discussão sobre se, confrontada com um comentário onde a discriminação sexual existiu, a TVI fez bem ou fez mal, exagerou na dose e – velho pecado – foi à “procura de audiências”. Sejamos claros : o concorrente Hélder para defender o seu estatuto de “mulherengo”, sublinhou que, antes tal, que ser como um outro concorrente de orientação sexual diferente. Nas sociedades ocidentais estas graçolas boçais que sempre visam os que sao diferentes, os que estão mais expostos, tantas vezes mulheres ou crianças, já tiveram um preço muito elevado. Não, o Hélder não foi fisicamente agressivo, tentou até ser subtil no seu comentário, tê-lo-á feito como exibição da sua masculinidade. Mas, ainda que assim fosse, ainda que assim seja, o tema não tem relevância ?! Era imperativo mostrar e contextualizar a situação – aliás exibida em direto – e aplicar as regras. São as regras de um programa de televisão, mas reflectem a lei e o bom-senso que, sendo por vezes raro, é quase um super poder. A TVI fez o que devia fazer. Qualquer outra atitude poderia ser entendida, até mais elogiada, mas nunca seria adequada aos tempos em que vivemos. Estamos em 2020.