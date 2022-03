Nuno Santos, diretor da CNN Portugal, “satisfeito” com desempenho do primeiro mês

Nuno Santos, diretor da CNN Portugal, mostrou-se satisfeito com os resultados obtidos das audiências no final do primeiro mês de emissões.

A CNN Portugal informou, através de um comunicado, que se tornou “líder entre os canais de programação exclusivamente informativa com uma quota de 2,2% a que corresponde uma audiência média de quase 50 mil espetadores”.

O diretor não podia estar mais feliz. “Estamos satisfeitos com o desempenho deste primeiro mês e pela forma extraordinária como fomos recebidos pelas pessoas”, afirmou Nuno Santos, diretor da CNN Portugal, na nota divulgada.

No mesmo comunicado, o canal avançou que é contactado “diariamente por quase 2 milhões de espectadores” e líder “em todas as horas das 06h às 02h, superando a SIC Notícias e posicionando-se no segundo lugar absoluto entre os canais de cabo”. Em comparação com a TVI24, já extinta, segundo a nota, “a CNN Portugal duplicou os resultados e lidera em todas as regiões (exceto no Algarve) e em todas as idades”.