Nuno Santos e a saída de Judite Sousa: “Para nós é uma novidade, ela tem contrato”

Nuno Santos comentou na manhã desta terça-feira a polémica sobre a saída de Judite Sousa da CNN Portugal. Garantiu que o canal foi surpreendido e que a jornalista não foi sem seguro ou dinheiro para a guerra na Ucrânia.

Depois de, entre ontem à noite e esta manhã, terem saído várias notícias sobre a saída de Judite Sousa nas redes sociais, Nuno Santos, diretor da estação, acaba de colocar os pontos nos “is”.

Em defesa da sua “equipa”, o jornalista explicou que o canal foi surpreendido com o abandono da comunicadora do universo da TVI e CNN Portugal.

“A saída da Judite é uma circunstância que nos deixa tristes. Nós tivemos conhecimento ontem nas redes sociais de que a Judite terá denunciado o seu contrato de trabalho, para nós isso foi uma novidade porque não é a informação que temos aqui”, começou por referir o diretor da CNN Portugal, no programa “Dois às 10”, na TVI.

“Hoje têm sido notícias, por exemplo, que dão nota que, quando a Judite foi como enviada especial para a guerra da Ucrânia, o terá feito sem seguro. Foi para Lviv obviamente com um seguro. Também terá sido dito que a Judite terá estado sem acesso a dinheiro. Isso não tem correspondência com a verdade”, afirmou ainda Nuno Santos, que deu uma garantia. “A Judite tem um contrato de prestação de serviços com a TVI e com a CNN Portugal e está de baixa médica até ao próximo dia 11 de agosto”.