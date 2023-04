Nuno Santos e Manuel Luís Goucha em Londres para acompanhar coroação do Rei Carlos III

No dia 6 de maio, a TVI e a CNN Portugal vão acompanhar as cerimónias da coroação do Rei Carlos III, em Londres, com Nuno Santos e Manuel Luís Goucha.

Numa emissão dedicada na TVI, entre as 10h00 e as 13h00, Nuno Santos e Manuel Luís Goucha vão acompanhar este evento histórico, que decorrerá na Abadia de Westminster, em Londres, Inglaterra, e que irá reunir chefes de estado de todo o mundo e milhares de pessoas nas ruas da cidade.

A jornalista Rita Rodrigues e o correspondente da TVI/CNN Portugal em Londres, Óscar Cordeiro, também estarão presentes no local. Rita Rodrigues irá conduzir, a partir capital inglesa, numa área propositadamente montada para o evento pela CNN Internacional, a emissão especial da CNN Portugal.

Para ver no dia 6 de maio e com reportagem e diretos nos dias anteriores, as emissões especiais da TVI e da CNN Portugal.