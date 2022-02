Nuno Santos é o novo diretor geral da TVI

O Conselho de Administração da TVI nomeou hoje Nuno Santos para o cargo de Diretor Geral da TVI, que assumirá funções de imediato.

Nuno Santos, 52 anos, juntou-se ao Grupo Media Capital em janeiro do corrente ano.

Profissional reputado e experiente, dirigiu a programação dos três principais canais e a Informação da RTP, tendo sido também o fundador e primeiro Diretor da SIC Notícias.

Esta escolha, de acordo com o Conselho de Administração da TVI, “inscreve-se na transformação da Companhia que vem tendo lugar e numa visão integrada da atividade da TVI, com o objetivo de colocar o canal e toda a plataforma de conteúdos numa posição de ainda maior destaque no mercado dos media em Portugal”.

Nuno Santos afirma estar “grato pela confiança” e acrescenta: “Conto com todos para esta mudança exigente, sustentada numa organização moderna, ágil e focada no futuro. O conteúdo e as pessoas estão no centro da nossa atividade e teremos o arrojo e a inovação que os tempos pedem. A TVI tem uma inigualável ligação a Portugal e aos portugueses. Saberemos valorizar esse património”.

A nova estrutura da TVI será anunciada brevemente.