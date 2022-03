Nuno Santos elogia trabalho do jornalista Pedro Mourinho na Ucrânia

Nuno Santos elogiou o desempenho do jornalista Pedro Mourinho que esteve na Ucrânia a cobrir a invasão russa naquele país, como enviado da CNN Portugal.

O diretor da CNN Portugal ficou rendido ao trabalho do jornalista. Por isso, no perfil de Instagram, Nuno Santos deixou vários elogios ao profissional da estação privada, lembrando que o conheceu com 16 anos.

“Conheço o Pedro Mourinho desde os 16 anos (dele). Eu tinha um pouco mais. Já tinha esta voz grave e séria e fez toda a vida profissional assim: de modo sério, acreditando na importância do trabalho, do estudo e nas suas convicções, que por vezes tomamos por teimosia (e talvez seja)”, recordou.

“Quando o desafiei para seguir para Kiev sabia que iria fazer um excecional trabalho, como fez. Sempre naquele equilíbrio entre a serenidade e o sobressalto. Com o Nuno Quá contaram as histórias da guerra que explicaram no ‘Jornal das 8’, da TVI”, prosseguiu. “Vão voltar a Kiev. Mais cedo do que tarde”, rematou.