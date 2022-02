Nuno Santos faz balanço de um ano da TVI: “Hoje estamos perto da liderança”

Passou um ano sobre a entrada de Nuno Santos na TVI. Depois de fundar e dirigir o Canal 11, da Federação Portuguesa de Futebol, o profissional, que esteve emigrado na África do Sul e, depois, em Espanha, aceitou o convite da Media Capital, primeiro para coordenar os Programas e, mais tarde, assumir a direção-geral da estação.

“Há um ano, só para dar um exemplo, as nossas audiências estavam em plano inclinado – a TVI, em queda, lutava com a RTP para não ser o terceiro canal – hoje está perto da liderança do mercado. A televisão é um trabalho de equipa. É sempre e este ano foi mais do que nunca. Um ano depois ainda há muito por fazer, bem mais do que aquilo que foi feito. Há a necessidade de aplicar em pleno outra visão, com outro espírito, arrojo e modernidade. É o caminho que estamos a percorrer”, garantiu o diretor-geral da TVI.