Nuno Santos assinala o primeiro ano da filha Francisca

Nuno Santos declarou-se à pequena Francisca ao som de Stevie Wonder, com a música “Isn’t She Lovely”, para assinalar o seu primeiro ano.

O diretor de Informação da TVI e da CNN Portugal recorreu às redes sociais, esta quarta-feira, 23 de fevereiro, para celebrar o primeiro aniversário da filha, partilhando um vídeo com algumas imagens da bebé.

“Mesmo quando fecha e abre os olhos, num movimento muito rápido e se ri a seguir, a Francisca ainda não sabe que já me arrebatou o coração”, começou por escrever.

“Para ela, agora que faz um ano, todo o tempo é de descoberta, de experiência, todos os dias são (mesmo) novos e todos nos trazem surpresas”, acrescentou.

Nuno Santos destacou a importância da menina na vida dos irmãos e as qualidades da mãe, a jornalista Rita Monteiro.

“A Francisca nasceu rodeada de amor. Tem a melhor mãe que podia ter, porque é a melhor mãe do mundo, as irmãs mais queridas – e que acham que ela já é da idade delas – o irmão mais velho, meio protetor, de sorriso que se desmancha e é só dele e uma parte da cabeça feita em água quando ela lhe invade o quarto de adolescente. E, claro, a avó que cuida ‘da bebé’ seja qual for a hora”, prosseguiu.

“A Francisca tem a vida toda à frente dela e eu, talvez num acesso de egoísmo, gostava que ela crescesse só aí até aos quatro ou cinco anos e ficasse aninhada no meu colo para sempre”, confessou.

“Pensando bem, não será assim. A vida não é assim. Espero ter a saúde e a energia para a acompanhar com o orgulho e o amor que já existiam antes daquele 23 de fevereiro de 2021, quando entrámos no Hospital, em plena crise da covid-19, equipados como se fôssemos para o espaço. A viagem ia começar”, rematou.

Nuno Santos é ainda pai de Pedro, fruto da relação que manteve com a pivô Andreia Vale.