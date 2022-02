Nuno Santos reage ao “regresso pleno” de José Eduardo Moniz à TVI

Nuno Santos reagiu publicamente, esta quinta-feira, 17 de fevereiro, à contratação de José Eduardo Moniz para ocupar o lugar de diretor geral da TVI.

O diretor de Informação do quarto canal não hesitou em parabenizar o colega de estação, no perfil de Instagram, com uma mensagem repleta de elogios.

“O regresso pleno de José Eduardo Moniz é uma grande notícia para o mercado e, com certeza, para todos na TVI. Como sei que gosta de falar do futuro importa pouco o que fez, que foi imenso e muito relevante, mas sobretudo o que quer fazer”, começou por escrever.

“Algumas vezes trabalhámos perto, outras (poucas) trabalhámos juntos – e também já estivemos em lados opostos – mas devo-lhe não só o respeito e a admiração para que a sua história nos convoca, como vários bons conselhos em diferentes momentos. Fê-lo em total recato, o que vale bastante”, prosseguiu.

“Sempre ouvi Moniz falar de desafio, risco, ousadia, ambição, arrojo. São expressões e uma visão com as quais me identifico. Como algumas vezes confessei sou uma pessoa de sorte: ao longo da minha vida estive sempre com os melhores. Desejo-lhe as boas vindas à casa que construiu. Aqui estaremos para trabalhar em equipa e darmos o melhor de nós. É a única é genuína forma de servirmos o público”, concluiu.

Recorde-se que José Eduardo Moniz foi oficialmente anunciado pela TVI, através de um comunicado divulgado às redações.

Já o jornalista Nuno Santos foi nomeado pelo Conselho de Administração da Media Capital para liderar a direção de Informação, acumulando essa tarefa com a direção da CNN Portugal.