Nuno Santos recorda Jorge Coelho: “Viveu muitas vidas”

Nuno Santos recordou Jorge Coelho, que morreu nesta quarta-feira, vítima de um AVC. O diretor-geral da TVI lembrou o homem “de muitas vidas”.

A morte de Jorge Coelho, ex-ministro e comentador político, originou várias reações de todos os quadrantes e também Nuno Santos quis lamentar a partida de um homem “de muitas vidas”.

“Algures no verão passado o telefone tocou e, do outro lado a voz inconfundível de Jorge Coelho fez-se ouvir – ‘caro amigo…’”, começou por lembrar, no Instagram, o diretor-geral da TVI.

“Queria avisar-me que estava de saída da ‘Circulatura do Quadrado’. ‘Disponha, vou à TVI quando quiser mas, sabe, já não quero estar todas as semanas na televisão’”.

“Jorge Coelho era um homem livre. Fiel às suas convicções, leal aos seus amigos, viveu muitas vidas e parece ter escolhido sempre a que queria viver a seguir. Num país onde a regra é sacudir a água do capote, ficará para sempre como o ministro que se demitiu por causa da queda da Ponte de Entre os Rios. Assumiu a responsabilidade política, coisa rara”, acrescentou Nuno Santos.

“Eis um homem tão genuinamente português, com uma ação nada comum entre nós. Deixa saudades”, concluiu o diretor-geral da TVI.