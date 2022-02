Nuno Santos recorda morte do pai: “Houve um dia em que se levantou e caiu para o lado”

Nuno Santos recordou, este sábado, 20 de novembro, a morte do pai. O diretor da CNN Portugal admitiu ter vivido o pior dia da sua vida com a partida do progenitor.

Na antecâmara da estreia do canal de informação, que resulta da parceria entre a Media Capital e a estação norte-americana CNN, Nuno Santos foi o convidado do programa “Conta-me”, com Manuel Luís Goucha.

Sobre o que o pai acharia das conquistas profissionais, Nuno Santos desabafou: “O meu pai partiu muito cedo. Eu tinha 26 anos. Ele acompanhou a minha entrada na profissão, acompanhou o lançamento da SIC, era um bom espectador e bom crítico, mas desse ponto de vista acho que ele perdeu alguns dos melhores anos da minha vida. Perdi uma pessoa central da minha vida”.

“Sou um filho tardio, hoje é mais normal, mas na minha geração não era. Quando nasci o meu pai tinha 42 ou 43 anos. Era um pai dessa época, portanto, não muito dado aos afetos mas foi muito importante na minha formação, muito importante no meu contacto com os livros, nas conversas que teve comigo e também nos seus silêncios. E ele escolheu num determinado momento deixar de trabalhar, reformar-se para aproveitar bem os últimos 20 anos da sua vida. E, na verdade, houve um dia em que se levantou e caiu para o lado”, lembrou.

“Quando penso a esta distância […] é a morte que, provavelmente, todos gostávamos de ter. Nenhum sofrimento e uma dor tremenda para a família, para a minha mãe. Ela era absolutamente apaixonada por ele. Para mim e para a minha irmã a notícia foi de tal maneira chocante que quando nós chegámos a casa ele já estava morto. Foi o dia mais duro da minha vida”, confessou, lamentando que o progenitor nunca tenha conhecido os seus filhos: “Nunca mais pude desabafar com ele. Acabou por não conhecer os netos, ou melhor os meus filhos, porque conheceu a neta mais velha, a filha mais velha da minha irmã, e foi muito importante na formação dela. Acho que morreu cedo de mais”.

Perante a morte do pai, o diretor da CNN Portugal ganhou um novo sentido de responsabilidade para com a mãe. “A minha mãe é uma mulher de armas. […] É uma mulher de afetos. Sempre esteve presente. Quando digo que é uma mulher de armas é o facto de uma parte da vida dela, desse chão ter caído naquele momento, nunca a impediu de continuar a ser firme em relação a vida dela, à relação com os filhos e netos”, disse, referindo que a progenitora nunca refez a vida amorosa. “Levou muitos anos, não sei dizer quantos, para voltar a ser a mesma pessoa. Para voltar a ter um certo brilho no olhar”, adiantou.

Com a mãe de 90 anos, Nuno Santos admitiu que os medos surgem: “Sinto que à medida que ela vai perdendo algumas faculdades isso entristece-me e a ela também. Sinto falta da disponibilidade dela para algumas coisas que deixaram de ser possíveis. A vida é assim. É o ciclo normal da vida. Estar com ela é sempre um dos melhores momentos da semana e ela cobra quando não estou. Aquela cobrança de mãe”.

Quando questionado sobre como se tornou num pai afetuoso com os filhos, Pedro, de 13 anos, e Francisca, de oito meses, Nuno Santos não soube responder, referindo que não existe um manual de instruções para a relação com os filhos.

“A relação com os filhos não traz manual de instruções. Põe tudo em perspetiva. Desde logo deixas de estar por conta própria e eu já sabia isso com o Pedro, já estava claro, e agora voltei, com a chegada da Francisca, a fazer uma espécie de ‘checklist’. […] Procuro ter uma relação de afetos com os meus filhos, de parceria, companheirismo, descoberta, aventura, acho que é muito importante que ele conheça, viaje, questione. Costumo dizer lhe usando a expressão em inglês: ‘Be a good man’. Porque o mais importante é ser uma boa pessoa”, confessou.

Lembre-se que Nuno Santos tem dois filhos: Pedro, que é fruto da relação terminada com a jornalista Andreia Vale e Francisca que nasceu durante o relacionamento atual do diretor da CNN Portugal com Rita Monteiro.