Nuno Santos sobre Pedro Soá: “Comportamentos violentos não podem fazer parte do nosso código”

BIG BROTHER – CONCORRENTE PEDRO SOÁ EXPULSO DA CASA POR COMPORTAMENTO VIOLENTO O concorrente Pedro Soá foi hoje expulso do Big Brother por comportamento violento. Analisados os acontecimentos do final da manhã, que envolveram Pedro Soá e a concorrente Teresa, a decisão foi tomada. As regras são claras e não permitem este ou outro tipo de atos violentos, não deixando margem para outra decisão que não a expulsão direta do concorrente. Pedro Soá dirigiu-se ao grupo em geral, e a uma das concorrentes em particular, de forma inaceitável, contrariando as regras do jogo que, em grande medida, são as regras da convivência em sociedade. Pouco importa se foi um momento irrefletido ou, se logo em seguida, Pedro Soá foi perdoado pela sua oponente de circunstância. Comportamentos violentos não podem fazer parte do nosso código civilizacional e, mesmo num jogo tenso como o Big Brother, não serão permitidos. A TVI, assim como todos os meios de comunicação social, tem especiais responsabilidades e tem que atuar em conformidade