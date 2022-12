Núria Madruga e Vasco Silva já foram pais pela quarta vez. O anúncio da chegada do bebé foi feito pelo casal nas redes sociais.

A atriz foi mãe do quarto filho Vicente, este domingo, 4 de dezembro, no Hospital CUF Descobertas. Um dia depois, o casal partilhou a boa notícia com os seguidores no perfil de Instagram.

“O mundo ficou ainda mais bonito com a chegada do Vicente”, começaram por contar, nas redes sociais.

De seguida, o casal agradeceu aos médicos da unidade de saúde: “Obrigado a toda a equipa fantástica do Hospital CUF Descobertas que tão bem nos acolheu, e um especial obrigado à nossa querida médica Dra. Madalena que nos proporcionou mais um momento tão mágico nas nossas vidas”.

Catarina Gouveia, Andreia Dinis, Soraia Moreira e Bernardo Sousa foram algumas das caras conhecidas que deram os parabéns ao casal pelo nascimento do filho na secção de comentários.

Recorde-se que Núria Madruga e Vasco Silva também são pais dos gémeos Salvador e Sebastião, e Lourenço.