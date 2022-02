O adeus de Cláudio Ramos à amiga: “Até já, Maria de Fátima”

Cláudio Ramos despediu-se neste sábado da amiga Fátima Lopes, que está de saída da TVI depois de 11 anos a apresentar vários programas no canal.

Depois de Mónica Jardim, Cristina Ferreira ou Flávio Furtado, também Cláudio Ramos quis despedir-se de Fátima Lopes, sua amiga pessoal.

“A minha relação com a Fátima é de muitos anos. Fomos fazendo o nosso caminho e fomos estando um no outro sempre. Somos literalmente vizinhos de casa. Num mundo de mudanças constantes e num meio onde acontecem a qualquer momento, a última pessoa a questionar a sua vontade de mudar o rumo da vida serei eu”, começou por deixar claro nas redes sociais.

“Gostava de dizer publicamente, que quando vim para a TVI me recebeu de braços abertos, me apresentou pessoas, me abriu espaço e torceu muito para que dessem certo os planos que trazia comigo… Eu pensava, de verdade, que iríamos estar muitos anos na mesma casa, festejaríamos entre projetos, falaríamos nos corredores, inventaríamos coisas. Senti que estava entusiasmada com o seu novo programa. Falámos sobre ele, enviei-lhe uns vídeos do formato espanhol que conheço muito bem. Julguei sempre que era a sua cara e que estava feliz com este desafio…”

Mas Fátima não estava satisfeita. “O Universo tem sempre planos para nós. Entendeu a Fátima que os dela passam agora por outras coisas. Tenho, de verdade, pena de não conseguir dividir com ela, na TVI, a felicidade profissional que vivo neste momento, mas sei que ficará sempre feliz por mim, como ficarei eu, sempre que o Universo lhe mostre o melhor caminho. E que esse caminho seja escolhido por ela. Somos nós que fazemos o caminho”.

“Não é uma despedida, que Eu e a Fátima vivemos no mesmo bairro e temos outras coisas em comum. É uma pequena homenagem pública. Porque em privado nada muda. Nada! Até já Maria de Fátima”, despediu-se Cláudio Ramos.

Fátima Lopes agradeceu as palavras do amigo. “Meu querido amigo a nossa amizade já não precisa de provas. Queremos simplesmente a felicidade um do outro e isso é o mais importante. Adoro-te”, escreveu nas redes sociais do apresentador do “Big Brother – Duplo Impacto” e “Dois às 10”.