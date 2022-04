“O Amor Acontece” da TVI ganha… no Twitter

Enquanto se aguardam as audiências deste domingo, o programa que encontra novos casais entrou a ganhar… nas redes sociais.

A TVI estreou este domingo à noite “O Amor Acontece”, o “reality show” que pretende promover as relações entre diversos casais, em locais idílicos e, enquanto não se conhecem as audiências, sabe-se já que o formato de Maria Cerqueira Gomes e Pedro Teixeira foi bem sucedido online.

Segundo informações prestadas pela TVI, no Twitter, a “hashtag” do programa chegou ao primeiro lugar do “ranking” dos assuntos mais comentados em Portugal.

No Instagram, Pedro Teixeira desafiou os fãs a comentar a estreia e as respostas foram positivas: “gostei muito”, “casais giros” ou “tu e a Maria estão lindos” servem a título de exemplo.