“O Amor Acontece” ganha audiências na estreia

Apesar de a SIC ter sido líder das audiências, no domingo, “O Amor Acontece”, da TVI, ganhou no seu horário na estreia.

A SIC liderou com 20,7% de “share”, contra os 15,1%, da TVI, e os 9,9%, da RTP1, segundo os dados da CAEM/GfK. No entanto, “O Amor Acontece” ganhou no seu horário na estreia, no domingo, neste “reality show” que pretende promover as relações entre diversos casais.

A arquitetura e “design” das diferentes habitações onde os concorrentes estão instalados também não foram indiferentes e os portugueses renderam-se à Casa do Campo, Casa na Praia, Casa na Serra e Moinho, algo que já tinha sido visível no Twitter.

Também nas redes sociais, foram muitos os que comentaram o que esperavam de cada um dos casais.

Ide e Jorge têm vários apoiantes na sua história de amor; sobre Catarina e Tiago, muitos comentaram a juventude do possível casal; quanto a Joana e Miguel, os dois têm muitos fãs que não acreditam que dali nascerá o amor; finalmente, em relação a Diogo e a Cláudia, os seguidores da TVI afirmam ser “o casal perfeito”.