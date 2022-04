“O Amor Acontece” (TVI) tem novo comentador

O “reality show” da TVI “O Amor Acontece”, apresentado por Maria Cerqueira Gomes e Pedro Teixeira, tem um novo comentador, anunciou a estação.

O humorista Gilmário Vemba junta-se ao leque de comentadores dos Diários d’”O Amor Acontece”: Luísa Castel-Branco (que trocou a SIC pela TVI) Joana Albuquerque, Flávio Furtado, Andreia Filipe, Laura Braz e Susana Dias Ramos.

Recorde-se que o programa conduzido por Maria Cerqueira Gomes e Pedro Teixeira estreia-se neste domingo, 4 de julho, e que o apresentador confessou, aos microfones da Rádio Comercial, ter ficado “apreensivo” com o convite que lhe foi endereçado pela diretora de Entretenimento e Ficção, Cristina Ferreira.

No programa de encontros, quatro casais vão procurar o amor em locais idílicos: um moinho, isolado no alto da montanha, com uma piscina redonda; uma casa rodeada de animais, no meio do Alentejo, com uma varanda e jacuzzi para relaxar ao pôr-do-sol; um chalé para as noites frias e uma casa, completamente isolada, numa praia secreta.