“O Arrumadinho” comenta “reality” da TVI: “Já tive relações de uma noite, de meses e de anos”

Ricardo Martins Pereira, “O Arrumadinho”, é um dos comentadores do novo “reality show” da TVI, “A Ex-Periência”, que se estreia este domingo e falou da experiência pessoal.

Com apresentação de Maria Botelho Moniz, o programa põe antigos casais à prova, para uma eventual segunda oportunidade na relação. Ricardo Martins Pereira, empresário, mais conhecido pelo blogue “O Arrumadinho”, é um dos comentadores.

“Ano novo, desafio novo, agora na televisão. A partir de dia 2 de janeiro irei integrar a equipa de comentadores do novo programa da @tvioficial, a ‘Ex-Periência’. Este ‘reality’ vai acompanhar a vida de vários casais que estão separados – ex-namorados, ex-casais – e que vão voltar a juntar-se numa mesma casa (cada casal terá a sua) e tentar recuperar a relação”, começou por referir nas redes sociais.

“Irão ter de olhar para as vidas que tiveram em comum e ver como é que conseguem criar algo do zero, sendo que o que está para trás é um rasto de sofrimento, problemas, dramas, discussões”, notou.

“É possível eliminar o monte de lixo emocional que geramos num casamento ou namoro que não funcionaram e erguermos um novo amor, agora mais sólido? É possível voltar a acender uma chama, uma paixão, uma vontade sexual, que se apagaram? É possível esquecer ofensas, perdoar traições, mudar a nossa forma de ser para que uma relação que terminou possa ser retomada e funcione?”, questionou o ex-marido de Ana Garcia Martins, “A Pipoca Mais Doce”.

“É muito isto que vamos ver ao longo de pelo menos dois meses, de segunda a domingo, na TVI. E eu lá estarei para partilhar a minha visão sobre aquilo que vejo e sinto sobre cada casal”.

Ricardo Martins Pereira falou, em seguida, da sua própria experiência. “Já passei por todo o tipo de relações — de uma noite, uma semana, meses, dois anos, 11 anos, 12 anos —, já fui solteiro, casado e divorciado, e acho que acumulei muitas histórias, passei por muitas situações, li muito sobre estes temas, tive anos de terapia, e acredito que poderei contribuir com uma visão de alguém que já esteve do mesmo lado que um dos elementos daquele casal”.

“Espero ter um espírito crítico quando tiver de o ter, construtivo, divertido, assertivo, sem querer armar-me em especialista, porque não sou. Esses também lá estarão e cada um tem o seu papel”.

“O @aexperienciatvi terá diários ao final da tarde, só com imagens do dia, e o ‘Extra’ será todos os dias a partir da meia-noite, com comentadores a debater o que se passa nas várias casas com moderação da Marta Cardoso. Ao domingo, a @mariabotelhomoniz apresenta a gala onde os casais irão decidir se querem continuar na experiência ou abandonar o programa. Espero sinceramente que gostem. Podem ver-me todas as segundas, quartas e quintas-feiras, a partir da meia-noite, na TVI”, concluiu Ricardo Martins Pereira.