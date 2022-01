“O Arrumadinho” critica comentadores do “Big Brother”: “Brincar com a saúde mental vale gargalhadas e audiências”

Ricardo Martins Pereira, mais conhecido do blogue “O Arrumadinho”, criticou os psicólogos comentadores do “Big Brother – A Revolução” e acusou-os de “brincar” com o tema da saúde mental.

Depois dos comentários feitos no “Extra” (TVI) na sequência da expulsão de André Filipe e ainda durante a sua prestação na casa, o marido da “Pipoca Mais Doce” afirmou, num texto de opinião publicado na revista “Magg”, que “é chocante ver especialistas em saúde mental, que nunca observaram este participante, que nunca o consultaram, nunca o acompanharam, não lhe conhecem o histórico, traçarem verdades que vendem como absolutas sobre este tema”.

Ricardo Martins Pereira referiu que não faz ideia se o ex-concorrente “é ator, parvo, um jovem adulto obcecado pela fama ou um rapaz com um distúrbio mental” mas, em dúvida, existe “a obrigação de agir e proteger um possível doente”.

Sobre Quintino Aires e Susana Dias Ramos, fez algumas citações, nomeadamente quando o primeiro afirmou que André Filipe “não precisa de um psicólogo, precisa de um pai que lhe dê umas boas palmadas para o acalmar”. “Ou seja, na opinião deste psicólogo, os miúdos parvos devem ser acalmados à chapada. Muito bem”, acrescentou.

O empresário referiu ainda que “aquilo que o “B’B 2020′ fez de positivo pela discussão da importância da doença mental, o ‘BB — A Revolução’ está a destruir”.