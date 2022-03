“O Arrumadinho” junta-se à “Pipoca”: “Quero que o Diogo ganhe o ‘Big Brother'”

Depois de a mulher, Ana Garcia Martins, ter declarado o seu apoio a Diogo no “Big Brother 2020”, esta quinta-feira foi a vez de Ricardo Martins Pereira incentivar o participante.

Um casal, a mesma ideia. Ricardo Martins Pereira, jornalista, empresário, candidato à presidência do Benfica mas mais conhecido pelo blogue “O Arrumadinho”, declarou, esta quinta-feira, o desejo que o concorrente Diogo triunfe no “Big Brother 2020”. Uma tomada de posição idêntica à da mulher, a blogger Ana Garcia Martins ou “A Pipoca Mais Doce”.

“Eu quero muito que Diogo ganhe esta edição do ‘Big Brother 2020’, pelas mais variadas razões. A maior de todas é também a mais simples: porque ele merece mais do que qualquer outro concorrente, porque ele fez mais pela luta de termos uma sociedade mais justa e equilibrada do que qualquer outro, porque ele mostrou a milhões de portugueses que não é preciso ser-se bully, agressivo, ofensivo, indelicado, para se discutir e defender um ponto de vista”, começou por referir.

“Às vezes, basta o silêncio, basta o não ir a jogo. Só no desporto é que a falta de comparência é sempre uma derrota. Na vida não tem de ser assim. Tantas e tantas vezes, a bem da nossa sanidade mental, a bem do equilíbrio emocional e social, é melhor não ir a jogo. Ganha-se por não se ir a jogo”.

“Eu quero muito que o Diogo ganhe porque é nele que me revejo em tantas e tantas coisas, porque sinto as dores que ele sente, e enfrento as lutas no dia a dia que ele enfrenta, usando também as armas que ele usa: a tolerância, o silêncio, a aceitação, o refúgio”, concluiu Ricardo Martins Pereira.