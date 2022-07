O decote vertiginoso de Sónia Araújo nos Emmys do qual toda a gente fala

Sónia Araújo arrasou, nesta sexta-feira, na cerimónia do Emmy Internacional, com um decote vertiginoso que está a dar que falar nas redes sociais.

A apresentadora do “Praça da Alegria”, da RTP1, foi uma das muitas caras conhecidas que nesta sexta-feira à noite se reuniram no Castelo de São Jorge, em Lisboa, para participar na cerimónia do Emmy Internacional.

Sónia Araújo chegou ao evento com um longo vestido preto, da autoria da estilista Fátima Lopes, e fez furor, pelo decote vertiginoso.

Os seguidores rapidamente se mostraram conquistados pelo modelo e reagiram com agrado nas redes sociais: “Deusa”, “que mulherão” ou “linda” servem a título de exemplo.

Recorde-se que os Emmys são um dos poucos evento em Portugal que reúnem as estrelas dos três canais generalistas que, por uma noite, convivem de perto e pôem de parte a “guerra” pelas audiências.