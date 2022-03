O desencontro entre Tony Carreira e Cristina Ferreira: “No Natal é natural que fique mais frágil”

Tony Carreira e Cristina Ferreira desencontraram-se no evento da editora Contraponto Editores porque o cantor acabou por abandonar o local.

O cantor chegou mais cedo ao evento do que a diretora de Entretenimento e Ficção da TVI e, após conversar com várias pessoas, deixou o local por se estar a sentir “um bocadinho” em baixo.

“Eu sei que o Tony já cá esteve. O Rui Couceiro [editor da Contraponto] disse-me que de repente as pessoas começaram todas a falar com ele e foi-se abaixo um bocadinho”, revelou a comunicadora à revista “TV Mais”.

“É um assunto muito delicado e nesta altura do Natal é natural que fique ainda mais frágil. Acho que foi a casa recompor-se”, acrescentou.

Depois de várias notícias que apontavam o mal-estar entre os dois, Cristina Ferreira garantiu que a relação de ambos “está perfeita”. “Continuamos a trabalhar juntos e a viver juntos aquilo que os dois achamos que temos de viver”, afirmou.

No final, a também apresentadora do programa “Cristina ComVida” realçou que esteve com o cantor no concerto do Altice Arena, que aconteceu a 27 de novembro, e em “várias reuniões”.

Cristina Ferreira já tinha mostrado os bastidores do espetáculo nas redes sociais. A diretora captou algumas imagens de bastidores, cantou, dançou e deu uma perspetiva diferente do espetáculo aos seguidores.

Em outubro, a comunicadora anunciou que a TVI já tinha chegado a acordo com Tony Carreira há um ano. Na altura, Cristina Ferreira explicou que o acordo não foi anunciado mais cedo por respeito a tudo o que envolveu o acidente mortal de Sara Carreira.