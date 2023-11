O espírito natalício já chegou a casa de Manuel Luís Goucha

A faltar pouco mais de um mês para o Natal, Manuel Luís Goucha já preparou a casa para as festividades e montou a árvore de Natal.

A pouco mais de um mês da quadra, a família começa já a pensar reunir-se com as luzes de Natal a reluzir de fundo. Há quem enfeite a casa com bastante vigor e há quem apenas monte a árvore de Natal. Contudo, o espírito natalício é sempre sentido.

Manuel Luís Goucha já montou a sua árvore de Natal e, após concluída, mostrou o resultado nas redes sociais, acrescentando também uma pequena cidade de Natal.

“Natal 2023. A árvore de Fontanelas já está, que isto até ao Natal é um pulo, este ano em rosas, verdes e azuis. Falta a do monte”, escreveu.

O apresentador não é o único que já entrou na preparação para as festividades. Várias são as celebridades que já começam a encher a casa com a magia do Natal.