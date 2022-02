O filho Tomás faz anos e Tânia Ribas de Oliveira dedica-lhe uma declaração de amor

São sete anos de vida celebrados intensamente pela apresentadora da RTP. Leia a carta de amor de Tânia Ribas de Oliveira ao filho Tomás.

Ainda tem poucas horas de publicação no perfil de Instagram do rosto de “A Nossa Tarde” (RTP), mas já se tornou viral na Internet, com muitos famosos a partilharem: o filho Tomás faz esta quarta-feira sete anos e Tânia Ribas de Oliveira resolveu, numa carta, partilhar com o mundo o amor que sente pelo menor.

“Esperei por ti a minha vida toda, meu amor. Chegaste no dia 18 de dezembro de 2012 e foste a prenda mais bonita de todos os Natais da minha vida. Lambi-te as mãos como fazem as fêmeas às suas crias, chorei-te a rir ao mesmo tempo, como fazem as pessoas com o coração rasgado de tanta paixão. Só uma mãe sabe de que matéria é feito este Amor sem princípio nem fim, aos trambolhões pela vida fora como se fôssemos parte da mesma cambalhota. Porque somos e seremos sempre um do outro. Um com o outro. Um pelo outro”, começou por escrever a comunicadora.

“Eu à frente para te indicar o caminho, tu à frente de todas as prioridades. Eu a achar que sei mais e tu a mostrar todos os dias que o que eu sei é pouco, perto do que tu me dás. Sete anos de uma vida tão mais bonita do que a vida que já tínhamos antes. E sete anos a fazer jus ao facto de o 7 ser um número mágico desde sempre. És o meu número sete, nascido no nosso número 18, do último mês do ano, primeiro em tudo desde 2012. Meu menino justo de coração gigante, tão maduro e tão livre e ao mesmo tempo tão apegado e tão meigo”, acrescentou.

“Sei ler-te em todas as letras que agora já sabes de cor, mesmo quando estás em silêncio. Nunca te esqueças que os teus olhos negros são feitos de milhões de palavras e de estrelas e nunca te esqueças do que te digo ao ouvido tantas vezes: ‘és o meu primeiro tesouro!’. Que nunca te falte mar para surfar, nem uma bola para jogar, nem skate para rolar. E se isto um dia te faltar, que nunca te falte música para poderes cantar à tua maneira, com os pais a rir sem que repares, porque são só risos de quem ama muito. Muito. O dia é teu, Tomás! Parabéns, amor da Mamã”, rematou Tânia Ribas de Oliveira.

Os famosos ficarem enternecidos com estas palavras e Pedro Ribeiro, diretor da Rádio Comercial, desejou os “parabéns”, enquanto a atriz Teresa Tavares desenhou um coração.

Tânia Ribas de Oliveira tem ainda outro filho, Pedro, também fruto da relação com João Cardoso.