O luto de Anna Westerlund. As publicações em que a mulher de Pedro Lima recorda o ator

Um ano após a morte de Pedro Lima, Anna Westerlund recordou o ator em várias publicações nas redes sociais.

Desde a morte de Pedro Lima, há um ano na praia do Abano, no Guincho, a companheira de longa data do ator, Anna Westerlund, recordou o ator por várias ocasiões nas redes sociais.

Apenas dois meses após a morte, a ceramista destacou a ausência do ator durante as férias da família. “Nas férias o relógio pára por um momento. É quando temos ainda mais tempo para conversas longas, gargalhadas, jogar às cartas, cozinhar, dar mergulhos, acordar com preguiça abraçados, para beijos e reforçar quanto gostamos uns dos outros. […] De férias, com saudades gigantes das nossas férias”, afirmou.

Posteriormente, Anna Westerlund revelou que iria a dar continuidade ao projeto que tinha com Pedro Lima e, assim, construir a nova casa que seria de ambos.

“Prometo-te não desistir dos nossos sonhos. A casa ainda não está pronta mas nela já criámos memórias, já habita uma história. A nossa. A coragem é uma decisão e quando estiveres cansado aprende a descansar e não a desistir”, destacou.

Assim, continuou também a assinalar datas que o casal celebrava. A mulher de Pedro Lima fez-lhe uma declaração de amor a 14 de fevereiro, quando se celebra o Dia dos Namorados, e recordou ainda alguns momentos a dois de ambos.

“Hoje queria ter sonhado contigo. Sonho muitas vezes. Dia piroso este, dizíamos, mas tinhas sempre um presente sempre sexy para mim. Éramos bons nisso, no olhar nos olhos, nos beijos, a dar a mão, a adormecer em conchinha e a acordar enrolados um no outro. Escolher alimentar os meus dias com a presença do amor e não com a ausência da presença. Às vezes consigo. Um dia (aos poucos) vou voltar a ser feliz”, confessou.

Em dia de aniversário não podia ser de outra forma. Anna Westerlund celebrou os 50 anos de Pedro Lima e destacou que “as saudades não cabem em palavras”.

“Hoje farias 50 anos. Hoje fazes 50 anos. Vou corrigir sempre para o presente porque te sinto aqui. Ou porque ainda espero pelo teu regresso”, afirmou.

A artista plástica recordou ainda a “noite de lua cheia” em que o casal trocou as primeiras impressões. “Foi em noite de lua cheia que nos conhecemos. Há 20 anos a contar luas cheias. Hoje é super lua cheia”, contou.

Finalmente, na véspera de se completar um ano desde a morte de Pedro Lima, Anna Westerlund destacou que que “não deve ser a morte da pessoa a marcar, mas sim toda a vida que se passa com ela”.

“Se há coisa que o Pedro me ensinou é que a vida vale mesmo a pena e que deve ser celebrada. Que acima de tudo vale a pena entregarmo-nos aos outros. Viver relações que se entranhem na pele. O amor que formos capazes de viver, é a mais valiosa herança que deixamos, e quanto mais sinceros nele mais perdura”, sublinhou.

“Obrigada meu amor porque estamos cheios de ti, cheios de vida, cheios de histórias e memórias, cheios de cheiros e lembranças, cheios de abraços e beijos, cheios de vitórias e conquistas, cheios de saudades mas sobretudo cheios de amor”, acrescentou.