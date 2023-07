O momento de carinho entre as filhas de Cristiano Ronaldo que está a conquistar a Internet

O momento de carinho entre Bella Esmeralda e Eva, filhas de Cristiano Ronaldo, está a emocionar as redes sociais. Confirme.

Não raras vezes, Georgina Rodríguez, companheira de Cristiano Ronaldo, partilha momentos da intimidade da família e, desta vez, a empresária e influenciadora digital espanhola focou-se num momento de carinho entre as duas filhas Bella Esmeralda e Eva.

Num primeiro instante é possível ver a filha mais nova de Cristiano Ronaldo a beijar a irmã, e, logo a seguir, Eva responde com um carinho no rosto da bebé.

“Amor, a maior força do universo”, escreveu Georgina Rodríguez nas redes sociais.

As reações dos milhares de fãs e seguidores da empresária e do jogador do Al-Nassr não se fizeram esperar, com centenas de elogios ao momento de ternura na família: “queridas”, “tão fofas” ou “lindas e maravilhosas” servem a título de exemplo.

Recorde-se que o “capitão” da Seleção Nacional chegou no início da semana ao Algarve, onde já está no estágio da equipa saudita. Cristiano Ronaldo andou pela zona de Vilamoura e acabou por conhecer o espaço da amiga e relações públicas Flávia Moreira.