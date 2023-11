O momento emocionante do reencontro de Rita Pereira com o filho

Há meses no Brasil, a gravar o “remake” da novela “D. Beija”, Rita Pereira apanhou um avião para Portugal para ver o filho.

Foram meses de ausência, quebrados neste fim de semana: Rita Pereira apanhou um avião do Rio de Janeiro para Lisboa e surpreendeu o filho, Lonô.

Recorde-se que a atriz tem estado no Brasil a gravar o “remake” da novela “D. Beija”: depois de ter recebido o menor e o marido, Guillaume Lalung, do outro lado do Atlântico, foi a vez de viajar até Portugal.

“Não aguentei mais as saudades. Acordei, corri para o aeroporto, comprei a passagem e vim abraçar a minha família”, escreveu nas redes sociais.

“Por poucos dias mas cada segundo vale a pena. O grito da minha mãe é ótimo”, concluiu a atriz.