O “Pecado” e a despedida de Ortigão da TVI. Série com Daniela Melchior e Diogo Infante

Apesar de ser o mais mediático, não é só o “reality show” “Big Brother” que se estreia na TVI durante este mês. O público vai assistir à despedida de Lourenço Ortigão com a estreia de “Pecado”.

No Entretenimento, o regresso do “Big Brother” já foi anunciado para 12 de setembro. Aquele que é um dos formatos de “maior sucesso das últimas décadas em Portugal”, segundo a TVI, regressa de novo à antena, com uma casa construída num novo local, com desafios que “vão pôr à prova as capacidades físicas, perícia, inteligência e resiliência dos concorrentes”.

Os apresentadores do formato só serão revelados no próximo domingo quando a primeira emissão estiver no ar. Até ao momento, a revista “TV Mais” avançou que Ana Garcia Martins, mais conhecida como “A Pipoca Mais Doce”, e Manuel Luís Goucha serão os escolhidos para conduzir o formato.

Por sua vez, na Ficção, Diogo Infante, Dalila Carmo, Pedro Lamares, Daniela Melchior e Lourenço Ortigão são os protagonistas da mini-série “Pecado”, com estreia prevista para o final de setembro. Trata-se de uma história da autoria de Maria João Costa que aborda o tema do voto de celibato dos padres e um amor proibido.

A 25 de setembro, “Festa é Festa” termina a emissão da primeira temporada, com a festa na Aldeia da Bela Vida. As gravações da segunda temporada já estão a decorrer.

Este mês assinala o arranque das gravações de mais uma grande produção: “Quero é Viver”. Este é o novo projeto da novela que traz de volta ao pequeno ecrã atores como Fernanda Serrano, Rita Pereira, Diogo Infante e Sara Barradas.

O público pode assistir à estreia de uma nova aposta da ficção, a novela “Para Sempre”, com Diogo Morgado e Inês Castel-Branco como protagonistas.

No que diz respeito à Informação, os principais noticiários “vão contar com novas rubricas e formatos inovadores, que pretendem levar aos espetadores uma informação de qualidade e diferenciadora”, tal como conta a estação em comunicado.

Com estreia marcada para a semana de 12 de setembro, “Crimes Quase Perfeitos” é um novo formato de reportagem documental sobre crimes cometidos em Portugal. Semanalmente, no “Jornal das 8”, “Repórter TVI” e o formato de grande reportagem voltam a marcar presença.

Destaque também para o regresso das rubricas “Acontece aos Melhores”, “Exclusivo” e “Hora da Verdade”. A jornalista Sara Pinto vai coapresentar diariamente o “J8”, com José Alberto Carvalho ou Pedro Mourinho, que alternam a apresentação. Andreia Vale passa a conduzir o “J1”, rotativamente, com Lurdes Baeta, e João Fernando Ramos continuará a ser pivô do “J1” de fim de semana.