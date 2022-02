“O Preço Certo” (RTP) arranca comemorações do 20.º aniversário

“O Preço Certo” comemora este ano 20 anos e a grande festa do concurso tem início, esta sexta-feira, 11 de fevereiro, numa emissão especial na RTP1. Ao longo do ano, a estação vai assinalar a data com várias iniciativas.

Face ao 20.º aniversário, Fernando Mendes admite estar orgulhoso por pertencer a um formato com tamanha longevidade na estação pública. “Apesar de ter conduzido 18 destes 20 anos, é uma data que merece ser festejada, sentindo cada vez mais que temos um público fiel. Além dos mais idosos, temos conquistado as camadas mais jovens, o que me deixa extremamente satisfeito”, disse, referindo que, mais importante do que as audiências, é fazer o público feliz.

“São duas décadas de emissões que se traduzem em milhares de prémios e concorrentes, cada um com a sua história e vontade de ganhar a famosa ‘montra final’. Um programa de diversão, brincadeira, humor e boa disposição… características reconhecidas também a Fernando Mendes que, com um estilo próprio e de fácil gargalhada, que se revela um dos apresentadores mais acarinhados pelo público em Portugal”, pode ler-se na nota divulgada pelo canal.

Esta-sexta-feira, 11 de fevereiro, às 19h15, a RTP1 vai ter uma emissão especial d’”O Preço Certo”. Durante o programa vão existir várias surpresas, prémios e uma atuação musical de Paulo de Carvalho.