“O Preço Certo” tem edição especial a partir da Madeira no próximo sábado

“O Preço Certo”, programa apresentado por Fernando Mendes na RTP1, vai ter uma edição especial no próximo sábado, a partir do Funchal, na Madeira.

A emissão do programa do próximo sábado, dia 27, a partir das 21,00 H, na RTP1, terá, de acordo com a estação, “uma grande festa, onde não vai faltar muita música, os jogos mais famosos do programa, prémios, e a participação de pessoas das várias freguesias da região”.

“Mas ‘O Preço Certo’ vai mais além da festa em televisão, vamos fazer a transformação de uma instituição que precisa de apoio, angariando os bens possíveis junto dos fornecedores habituais”, avança ainda a RTP1.

“Tudo isto e muito mais numa grande festa nacional com boa disposição, música com Márcio Amaro, Vânia Fernandes (acompanhada ao piano por Miguel Albuquerque), o Grupo de Folclore da Ponta do Sol e Roni de Melo”.

“O Preço Certo” tem mais de quatro mil emissões, 500 mil concorrentes, milhares de prémios atribuídos e centenas de “montras”.