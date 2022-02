O primeiro dia de trabalho de Nuno Santos na TVI

O ex-diretor do Canal 11 apresentou-se na manhã desta segunda-feira na sua nova “casa”, a TVI. Os desafios são muitos, mas o mais importante é tentar inverter a queda nas audiências.

“O primeiro dia”. Foi com esta frase simples que o novo diretor de Programas da TVI assinalou a chegada, na manhã desta segunda-feira, à estação de Queluz de Baixo.

O substituto de Felipa Garnel à frente dos destinos do quarto canal aproveitou para conhecer “casa” e agendar já algumas reuniões de trabalho. É que a estação perdeu no ano passado as audiências para a SIC e a principal tarefa de Nuno Santos é equilibrar os resultados, precisamente frente ao canal chefiado por Daniel Oliveira, o seu antigo “discípulo” na estação de Carnaxide e também na RTP.

Antes de entrar em Queluz de Baixo, o ex-responsável diretor de Programas da SIC e da RTP e fundador da SIC Notícias gozou uma semana de férias e, neste fim de semana, viajou para Londres na companhia do seu filho, Pedro e do grande amigo e radialista RFM, José Coimbra, para assistirem ao jogo Tottenham-Manchester United.

Nuno Santos, recorde-se, é um grande fã do trabalho de José Mourinho e já seguia o treinador nos tempos do Chelsea, em Stamford Bridge e no Manchester United, em Old Trafford.

