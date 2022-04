“O Sonho” volta à TVI em maio com concorrentes masculinos

View this post on Instagram

Em 2019, transformámos, em conjunto com a Pantene, a vida de 10 concorrentes. Desta vez, podes ser tu! Sejas rapariga ou rapaz, podes inscrever-te em www.tvi.iol.pt/cabelopantene! ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ O prémio final é de 10.000€, mas as surpresas não ficam por aqui… Prepara-te porque a transformação vai (re)começar! #CabeloPanteneOSonho2