“O Tal Canal”, de Herman José, celebra 40 anos com episódio especial

O programa de Herman José na RTP1 “O Tal Canal” completa 40 anos e vai ter um episódio dedicado ao seu aniversário.

Há 40 anos, a 22 de outubro de 1983, estreava um programa de humor com Herman José, “O Tal Canal”, na RTP1. Na altura, “o contexto do país era outro, no início da década de 80 e Herman José sai desta paródia como um dos maiores talentos criativos do humor nacional”, lê-se em comunicado.

Para celebrar o número redondo, o programa terá um episódio dedicado ao aniversário, no qual se fará “uma viagem pelas memórias” do formato. “Como nasceu o programa? Como foi o processo criativo? Que país era aquele? Quem era o Herman? O país, a culinária, a moda, a música, os velhos, os jovens, os ainda mais jovens, as personagens e o Herman, o autor do programa”, avança a RTP.

“O Tal Canal – 40 anos” vai para o “ar” esta quinta-feira, 19 de outubro, logo a seguir ao “Telejornal”, na RTP1.