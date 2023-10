“O Tal Canal” faz 40 anos e Herman fala da “paixão experimental”

O programa que revolucionou o humor em Portugal celebra hoje quatro décadas. Herman José, o mentor e autor, admite que a “paixão” inicial passou a obra de “referência”.

No dia 22 de outubro de 1983 a RTP1 estreava “O Tal Canal”, o programa que revolucionou o humor em Portugal, com autoria e apresentação de Herman José e participação de Margarida Carpinteiro, Helena Isabel, Manuel Cavaco, Lídia Franco, Natália de Sousa e Victor de Sousa.

“Inovador”, defendem uns, “disruptivo”, confessam outros, todos estão de acordo que se tratou de uma ideia de génio que veio revolucionar o humor em Portugal, com personagens como o “José Esteves”, o “Menino Nelito” ou “Tony Silva” – que tinha surgido três anos antes no “Passeio dos Alegres”, apresentado por Júlio Isidro.

O formato parodiava os canais que existiam até então, antes da chegada das televisões privadas, havia rábulas com locutoras de continuidade, anúncios publicitários ou, até, brincadeiras com direito de antena.

Em declarações à N-TV, Herman José resume estas quatro décadas de um humor que fugiu, à época, ao usado no teatro de revista e que abriu caminho para as gerações seguintes. “Jamais me passaria pela cabeça que a paixão experimental de um jovem cheio de sonhos e pouca prática ganhasse, 40 anos passados, estatuto de obra televisiva de referência”.

A RTP1 está a celebrar as quatro décadas de “O Tal Canal” e o programa de humor regressou à televisão na passada quinta-feira, dia 19 de outubro. O formato promove uma viagem aos bastidores do título, com Herman José, o protagonista, e responde às perguntas “como nasceu o programa?”, “como foi o processo criativo?”, “que país era aquele” ou “quem era o Herman José?”

“O Tal Canal” continua em exibição na RTP Memória, de segunda a sexta-feira, pelas 15.45 H.