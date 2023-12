O teatro foi uma das paixões de Odete Santos, a ex-deputada do PCP que morreu aos 82 anos

Morreu Odete Santos, antiga deputada do PCP, aos 82 anos. Histórica do partido tinha também uma vida ligada ao teatro e à televisão.

Morreu Odete Santos, antiga deputada do Partido Comunista Português, entre 1980 e 2007, e ex-membro do comité central. Tinha 82 anos.

“É com profundo pesar que o Secretariado do Comité Central do Partido Comunista Português cumpre o doloroso dever de informar o falecimento de Odete Santos aos 82 anos de idade e transmite à família as suas condolências”, pode ler-se no texto enviado às redações.

Além de uma longa carreira política, Odete Santos esteve ligada às artes, nomeadamente ao teatro e à televisão.

No pequeno ecrã, Odete Santos contracenou com o ator Luís Aleluia na série da RTP1 “As Lições de Tonecas”.

Já no teatro de revista, a antiga deputada do PCP atuou no Teatro Maria Vitória, em Lisboa, durante a revista “Arre Potter”.

Odete Santos participou, ainda, na peça “Va Para Fora ou Vai Dentro”, igualmente no Teatro Maria Vitória.