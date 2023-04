O truque na manga de Daniel Oliveira: “Hell’s Kitchen”, de Ljubomir Stanisic, vai ter famosos na cozinha

É um dos segredos mais bem guardados na SIC para a “rentrée” televisiva: o programa “Hell’s Kitchen”, de Ljubomir Stanisic, vai ter famosos na cozinha.

Será que o “chef” Ljubomir Stanisic vai gritar com as figuras públicas como o faz com os anónimos? É o que se poderá descobrir em breve na nova edição de “Hell’s Kitchen”: a N-TV apurou que os próximos concorrentes a ir para a cozinha são famosos.

Depois de duas edições com concorrentes anónimos, em 2021 e 2022, o formato com caras conhecidas transmitido pela SIC começa já a ser gravado em maio. Apesar da participação de famosos ser uma novidade, recorde-se que muitas figuras públicas já se tinham sentado à mesa para provar os pratos dos participantes anónimos.

O formato conduzido pelo “chef” Ljubomir Stanisic deu boas audiências ao terceiro canal, mas também ficou marcado pela polémica, não só pelas discussões na cozinha, como pelo processo de assédio sexual movido pela ex-concorrente Cândida Baptista, no qual o cozinheiro e a produtora Shine Iberia foram absolvidos em tribunal.

Esta é uma carta ainda escondida de Daniel Oliveira, diretor de Entretenimento da Impresa que, ao mesmo tempo, volta a apostar em “Salve-se Quem Puder”, o programa em que os concorrentes tentam imitar figuras para não cair na piscina.