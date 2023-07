Odysseas Vlachodimos, guarda-redes do Benfica, em lua-de-mel nas Maldivas

O guarda-redes do Benfica Odysseas Vlachodimos casou-se há pouco mais de uma semana e agora está a aproveitar a lua-de-mel nas Maldivas.

Odysseas Vlachodimos já é um homem casado. O guarda-redes do Benfica “deu o nó”, no passado dia 20 de junho, com a companheira de longa data, Elena.

O casamento decorreu na Grécia, país natal do atleta, numa pequena capela à beira-mar. A cerimónia aconteceu um dia após ter jogado pela formação helénica num jogo frente à França.

Realizado o matrimónio, Vlachodimos está agora a aproveitar a lua-de-mel nas Maldivas. Mas misturada com férias em família, uma vez que o casal está acompanhado dos filhos. Odysseas e Elena têm dois filhos em comum, Amélia e Leo.

Nas redes sociais, o guarda-redes do Benfica partilhou um álbum com alguns registos dos momentos de felicidade do clã.

“Maldivas 2023”, escreveu na legenda da publicação no Instagram.

Águas cristalinas, praia, palmeiras e muito gelado. É o resumo das imagens que o atleta publicou nas redes sociais.