“Oh!” A reação incrédula de Clara de Sousa ao palavrão de José Milhazes em direto

Clara de Sousa foi apanhada de surpresa, em direto, no “Jornal da Noite” (SIC), com uma tradução literal feita por José Milhazes dos gritos do público num concerto na Rússia.

A pivô do espaço informativo estava a conduzir a emissão desta terça-feira, 24 de maio, quando foi a vez de José Milhazes comentar a guerra na Ucrânia.

O comentador da estação privada explicou que durante o espetáculo de uma banda de rock o público russo estava a gritar: “A guerra que vá para o c######”.

“Oh! Em direto não tivemos tempo de pôr um ‘pi’ em cima”, afirmou Clara de Sousa.

“Mas é o que eles estão a dizer, eu só estou a traduzir”, assegurou José Milhazes depois de pedir desculpa.

O vídeo tornou-se viral e a frase ficou mesmo imortalizada numa espécie de “azulejo”, que circula pelas redes sociais com milhares de partilhas.