Olívia Ortiz e Teresa Guilherme apontadas ao “Big Brother 2020”

Olívia Ortiz deverá conduzir o “pós-gala” do “Big Brother 2020”, enquanto Teresa Guilherme já terá sido sondada para apresentar o programa, mas ainda não haverá acordo com a TVI.

O “Big Brother 2020” deve estrear-se em março e, depois de se saber que a casa tecnológica na qual os participantes vão residir é propriedade do preparador físico Carlos Azenha e fica na zona da Ericeira, sabe-se, agora, que Olívia Ortiz e Teresa Guilherme são apontadas ao programa.

Segundo a revista “TV Guia” desta sexta-feira, a primeira é um dado adquirido no “pós-gala” do programa, uma missão que bem conhece, uma vez que conduziu as conversas com os concorrentes após as expulsões nas últimas edições de “Casa dos Segredos”.

Na manhã desta sexta-feira, a também blogger deixou uma mensagem enigmática no perfil de Instagram: “Façam figas por mim, que hoje vem aí coisa boa!”

Segundo a revista de televisão, e apesar de insistir que não foi contactada, Teresa Guilherme já estará em negociações com a TVI para voltar a apresentar o “Big Brother 2020” e será tudo uma questão de entendimento – financeiro -, com o novo diretor de Programas do canal, Nuno Santos.

Nos últimos tempos, e como confessou em entrevista à N-TV, Teresa Guilherme tem-se dedicado a apresentar conferências motivacionais e, no próximo dia 18 de abril, vai estar no Porto.

“É verdade, tenho muitas saudades e gostava de apresentar novamente o ‘Big Brother’, mas não depende de mim”, disse, há uma semana, ao nosso site.