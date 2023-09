Olivier da Costa pronuncia-se após incêndio no Guilty em Lisboa

Um incêndio deflagrou na madrugada deste sábado, 23 de setembro, no restaurante Guilty da Avenida da Liberdade. Olivier da Costa já se pronunciou.

Foi na madrugada deste sábado, 23 de setembro, que um incêndio deflagrou num dos restaurantes de Olivier da Costa. O Guilty, localizado na Avenida da Liberdade, começou a arder e já são vários os relatos de clientes espalhados pela internet.

O proprietário do espaço recorreu às redes sociais para se pronunciar, publicamente, acerca do sucedido. “O forte desanima, o forte entristece, o forte sofre, o forte cansa, mas ele jamais desiste”, escreveu. “Dias maus só nos fazem mais fortes. Voltaremos mais fortes do que nunca”, acrescentou.

Na caixa de comentários, várias figuras públicas que frequentam o espaço deixaram mensagens de carinho, nomeadamente Liliana Filipa, Marco Costa, Iva Domingues e Gonçalo Peixoto.