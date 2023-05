Onde está João Félix? Margarida Corceiro apanhada com piloto de Fórmula 1

Margarida Corceiro foi apanhada com um piloto de Fórmula 1, no Mónaco. Crescem os rumores de afastamento do namorado, João Félix.

Margarida Corceiro foi apanhada, no Mónaco, ao lado do piloto de Fórmula 1 Lando Norris. A atriz e principal influenciadora portuguesa aparece na imprensa internacional em duas imagens distintas: primeiro num carro conduzido pelo jovem piloto da McLaren e, mais tarde, à conversa.

Lando Norris, recorde-se, já namorou com outra influenciadora digital portuguesa, Luisinha Oliveira, irmã da atriz Beatriz Barosa, que tem uma personagem na novela da noite da TVI “Festa é Festa”.

Entretanto, nas imagens, não aparece João Félix. O namoro de Margarida Corceiro com o jogador do Chelsea, emprestado pelo At. Madrid, poderá estar tremido, algo que já tinha sido noticiado quando a intérprete dos novos “Morangos com Açúcar” tinha sido vista na noite com o ex-futebolista do Sporting Pedro Porro.

“Quando falam dos meus amigos, do meu namorado ou da minha família, porque é que eu tenho de me justificar? Era o que faltava! É uma coisa tão pessoal!”, referiu a atriz ao “podcast” “Dear Women”.

O mundo da Fórmula 1 não é estranho às figuras públicas nacionais e Francisca Cerqueira Gomes, filha da apresentadora da TVI Maria Cerqueira Gomes, tem uma relação com outro jovem piloto, Pierre Gasly.