Onde está Margarida Corceiro? João Félix em Ibiza, mas sem a namorada

João Félix partilhou algumas fotografias das férias em Ibiza nas redes sociais, mas sem sinal de Margarida Corceiro.

O craque português viajou até Ibiza, em Espanha, com os amigos, mas houve um pormenor que não passou despercebido. Afinal, onde está Margarida Corceiro?

Ao contrário do que aconteceu em anos anteriores, João Félix não se fez acompanhar da namorada.

Recorde-se que os rumores de uma alegada separação têm vindo a intensificar-se, após Margarida Corceiro ter sido vista no Mónaco, ao lado do piloto de Fórmula 1 Lando Norris.

Face às manchetes, o ex-namorado de Luisinha Oliveira, modelo portuguesa, falou sobre o assunto ao jornal “The Sun”: “Parece que não posso ter amigos, não posso ser visto com alguém sem estar num relacionamento”.

Ainda assim, Léo Caeiro afirmou que Margarida Corceiro e João Félix estão juntos “há pelo menos cinco ou seis meses”. O comentador avançou que os dois passaram férias juntos no Brasil.

Recorde-se que após estas curtas férias em Ibiza com um grupo de amigos, João Félix regressa a Lisboa para se juntar aos companheiros da Seleção Nacional que se vão concentrar para o jogo com a Bósnia, de apuramento para a fase final do Campeonato da Europa de Futebol no próximo ano, na Alemanha.