Onde está o toureiro? Maria Cerqueira Gomes mostra-se na praia com a família e em grande forma

Maria Cerqueira Gomes continua a tentar preservar a privacidade e ninguém põe os olhos no namorado, um toureiro espanhol. Neste domingo, a apresentadora exibiu-se em biquíni, no Norte, ao lado da família.

Depois de Veneza, em Itália – com uma alegada passagem por Sevilha, em Espanha -, Maria Cerqueira Gomes rumou ao Norte do país, mas quanto ao namorado espanhol, o toureiro Cayetano Rivera, nem vê-lo: de biquíni, na praia, a apresentadora da TVI preferiu a companhia… da família.

“E não é que hoje deu praia a Norte”, escreveu a apresentadora do programa do quarto canal “Em Família” nas redes sociais, com as hashtags “feliz domingo” e “família”.

Maria Cerqueira Gomes mostrou estar em grande forma e, por isso, foi muito elogiada pelos seguidores. Entre as figuras públicas, Carolina Patrocínio e Luís Borges mostraram que gostaram do que viram.

Quanto ao namoro entre a apresentadora da TVI e o toureiro espanhol Cayetano Rivera, a relação continua discreta. A “TV Mais” escreveu na semana passada que o casal ter-se-á encontrado no Porto, mas Maria Cerqueira Gomes mostrava, na mesma altura, fotos em Veneza.

Apesar de ainda não ter confirmado a relação com Cayetano Rivera, a apresentadora também não esconde e o tema é mesmo alvo de conversa até na TVI, com o companheiro de programa Rúben Rua a garantir que a amiga “fala outra língua (espanhol)”.