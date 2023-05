Operação a filha de Cristiano Ronaldo correu bem

A operação a Alana Martina, filha de Cristiano Ronaldo, correu da melhor forma, com a menina a recuperar nas últimas horas.

Depois do susto e do internamento da filha Alana Martina, Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez já podem descansar, uma vez que a operação correu bem, como adiantou na manhã desta quarta-feira a comentadora Filipa de Castro. O avançado do Al-Nassr, de resto, já publicou uma imagem a descontrair na piscina.

A “Flash” noticiou, entretanto, que a avó Dolores Aveiro só terá sido avisada da intervenção cirúrgica mais tarde, por sofrer de problemas cardíacos e que a tia Katia Aveiro terá viajado para Arábia Saudita para apoiar o irmão, com uma escala no Dubai, onde se mostrou de fato de banho.

Recorde-se que o internamento de Alana Martina, que terá sido operada ao apêndice, foi o assunto da noite desta terça-feira no Twitter: circulou, inclusivamente, uma imagem naquela rede social de Cristiano Ronaldo e de Georgina Rodríguez ao lado de uma maca e de um médico, alegadamente num hospital em Riade, na Arábia Saudita.

Segundo o “site” “First Sportz”, que adiantou a informação, o casal esteve naquela unidade de saúde para uma alegada operação “a uma apendicite de uma das filhas”.