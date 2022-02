Oricia dos Santos: a candidata portuguesa a Miss Universo que é ainda espanhola e venezuelana

A candidata lusa a Miss Universo chama-se Oricia Dominguez dos Santos, tem 27 anos, e, além de portuguesa, tem ainda nacionalidade espanhola e venezuelana.

Chama-se Oricia Dominguez dos Santos é portuguesa e, aos 27 anos, ambiciona ser a nova Miss Universo, cujo concurso vai decorrer em Israel no próximo dia 12 de dezembro, naquela que será a 70.ª edição do evento.

Filha de pai espanhol e mãe portuguesa, Oricia tem, ainda, nacionalidade venezuelana, depois dos pais terem emigrado para aquele país.

Formou-se em Imagem de Moda, Estilismo e Media Audiovisual na Condé Nast College em Madrid e já fotografou para prestigiadas revistas como a “GQ”, “Vogue” ou “Vanity Fair”.

Quando não está na passadeira vermelha, Oricia, formada em Enfermagem, abraça várias causas, como a prevenção do cancro, uma doença que lhe é próxima por causa da mãe.

Nascida e criada na Venezuela, a manequim explicou ao canal espanhol Telemundo porque vai representar Portugal: “Nasci na Venezuela, mas os meus pais emigraram para lá. A minha mãe viajou de Portugal e o meu pai de Espanha. Cresci com a cultura venezuelana, mas também com a portuguesa e espanhola. Tenho as três nacionalidades”, disse.

A jovem, de 27 anos, participou “na Miss Portuguesa” e quer agora ser a nova “Miss Universo”. “Depois de ser coroada Miss Universo Portugal a minha vida mudou em termos de tempo, agora tenho menos tempo e quero aproveitar tudo ao máximo. Quero trocar ideias e contactos e desfrutar ao máximo do concurso Miss Universo”.

“Estou-me a preparar a nível físico, porque a boa presença é importante. Estou-me também a focar no factor intelectual e na língua inglesa. Espero ter contacto com o público e que as pessoas se inspirem em mim”, acrescenta.

A portuguesa defende, finalmente, porque deve ser a nova Miss Universo. “Antes de mais, qualquer uma das concorrentes o pode ser. Eu tenho muita experiência no campo da moda, à frente e atrás das câmaras e sinto que preparei-me toda a minha vida para ocupar este lugar. Quero apoiar e transmitir muitas causas”.