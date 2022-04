Os cachês dos concorrentes do “Big Brother Famosos” (TVI)

Nuno Homem de Sá, Helena Laureano e Gonçalo Teixeira são os nomes que já foram avançados pela Imprensa para o “Big Brother Famosos”, da TVI. Sabe quanto vai ganhar cada um à semana?

O ator, de 59 anos, vai entrar dentro da “casa mais vigiada do país” para ganhar 2000 euros à semana, segundo o site “Holofote”. Lembre-se que não é a primeira vez do intérprete num formato deste tipo, depois de ter entrado na primeira edição do “BB Famosos”, em 2002.

Por sua vez, o manequim Gonçalo Teixeira e a intérprete Helena Laureano vão receber 1000 euros por semana, tal como adiantou o site. O “Holofote” revelou também que os concorrentes negociaram futuras produções com a TVI.

Entre os nomes associados ao “Big Brother Famosos” esteve também o de Luís Borges. No entanto, o modelo fez questão de desmentir a situação nas redes sociais. “Notícias falsas”, escreveu.

Merche Romero, Bruno de Carvalho e Flávio Furtado também têm sido apontados como possíveis concorrentes do “reality show” da estação de Queluz de Baixo, que vai estrear a 2 de janeiro.

Na tarde desta quarta-feira, o “site” da revista “Nova Gente” adiantou que também o cantor Leandro está a caminho do desafio da TVI.