Os concorrentes do “Quem Quer Namorar com o Agricultor?”

Os concorrentes da terceira temporada de “Quem Quer Namorar Com o Agricultor?” já foram revelados e, pela primeira vez, há uma agriculta.

António Gonçalves, de 52, João Paliotes, de 25, Francisco Tomé, de 42 anos, Ricardo Bernardes, de 41, e Catarina Manique, de 30, foram apresentados ao público este domingo durante a estreia da nova edição do formato da SIC.

Agricultora desde sempre no Fundão, Catarina Manique é a primeira mulher do “Quem Quer Namorar com o Agricultor?”. Apesar de independente confessa que quer companhia de alguém e constituir família.

António Gonçalves reside em Nogueira da Montanha e dedica-se à agricultura há cerca de cinco anos, após um negócio sem sucesso. Atualmente, procura uma pessoa de coração bom, simples e com um olhar proativo sobre a vida.

Divorciado e com uma filha de 13 anos, Francisco Tomé vive em Moura e quer encontrar uma mulher respeitadora, trabalhadora e honesta.

Com dois filhos, Ricardo Bernardes é de Rio Maior e quer constituir uma nova família e não lhe interessam relações “descartáveis”.

De Portalegre, João Paliotes gosta de mulheres ligeiramente mais velhas e preferencialmente loiras. No entanto, revela que o olhar é o que o conquista.