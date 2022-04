Os dramas da droga, do cancro… e uma cozinheira sensual: a estreia do “Hell’s Kitchen” na SIC

O programa “Hell’s Kitchen”, do “chef” Ljubomir Stanisic, estreou-se este domingo à noite na SIC. Entre os 16 cozinheiros destacam-se as histórias de drogas e cancro… e uma candidata atrevida.

Está no “ar” o “Hell’s Kitchen”, um dos programas de culinária mais conhecidos do mundo. A SIC estreou este domingo o formato, com Ljubomir Stanisic a liderar um grupo de 16 candidatos, e o conhecido “chef” já descobriu três histórias: os dramas do cancro e da droga e, ainda, uma cozinheira mais atrevida.

O programa que a SIC lançou para combater o “All Together Now”, de Cristina Ferreira, na TVI, começou com o passado de toxicodependência do concorrente Diogo, que não evitou as lágrimas enquanto elaborava o primeiro prato, o que o levou a atrasar-se no serviço, para irritação do “chef”: “Os problemas com droga afastaram-me da cozinha. Muitas vezes eu era má companhia e perdi o emprego, a mulher e a filha”, lamentou o participante, que teve, de imediato, o apoio de Ljubomir.

Também a concorrente Jennifer marcou o primeiro programa. A cozinheira, que nasceu em Cabo Verde, descobriu que tinha um cancro na mama durante umas férias que teve em Portugal. A jovem ficou no nosso país, em tratamento, e os filhos, que já não vê há um ano e meio, tiveram de regressar a Cabo Verde.

Em destaque, ainda, na estreia de “Hell’s Kitchen”, a nudez de Cândida. A “chef” brasileira que vive na Áustria gosta de misturar sexo com culinária e já foi capa da edição eslovaca da revista “Playboy”.

No primeiro programa Ljubomir Stanisic mostrou-se igual a si próprio e particularmente contundente, tal como já tinha acontecido em “Pesadelo na Cozinha”, na TVI. O “chef” apelidou uma concorrente de Grândola de “filha da mãe” e garantiu ter, no carro, uma seringa com adrenalina para um concorrente que se queixou de alergias ao marisco.