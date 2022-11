Os dramas de Luísa Castel-Branco: abusos sexuais na infância, tentativa de suicídio da mãe e filho atropelado

Luísa Castel-Branco demorou dois anos e meio a escrever o livro “O Amor É Uma Invenção dos Pobres”, no qual relata que foi vítima de abusos sexuais na infância, esteve prestes a assistir ao suicídio da mãe e ainda viu o filho ser atropelado.

Uma vida dramática. Luísa Castel-Branco, comentadora no programa “Dois às 10”, na TVI, revelou à “TV Guia” algumas passagens do mais recente livro “O Amor é Uma Invenção dos Pobres”, que demorou dois anos e meio a escrever.

A comunicadora começa por contar que foi vítima de abusos sexuais com sete e 11 anos, por parte de um amigo da família e de um familiar. “Há uma longa culpabilização que transportas ao longo da tua vida (…) porque não lutaste mais?”, questiona Luísa à revista de televisão.

Quando a comentadora da TVI tinha apenas 12 anos a mãe tentou matar-se, numa altura em que a PIDE entrou em casa e revelou que o marido a traía e tinha outra família. “Quando os PIDES saem ela leva-me para a casa de banho. Fecha a porta e atira a chave pela janela. Toma os comprimidos que estavam no armário e eu, em pânico, a assistir aquilo tudo…”

No livro, Luísa Castel-Branco não revela o atropelamento do filho António, mas recorda-o agora. “Lembro-me de ir a correr para o salvar, de o carro lhe passar por cima, de ele ficar por baixo do Alfa Romeo. É o pior momento da minha vida, pior que os AVC’s, pior do que os abusos”, conclui.